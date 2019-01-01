بيان رسمي - الاتحاد المصري يرد على هجوم تركي آل الشيخ

بيراميدز هدد باللجوء للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد الهجوم الذي شنه تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، على عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات.

وكان مالك بيراميدز قد أعلن بالأمس استيائه من عدم خوض الأهلي مؤجلاته من الدور الأول في الوقت الذي يلعب به مباريات الدوري الثاني، بجانب عدم تحديد موعد مواجهة بيراميدز أمام الأحمر في دور الـ16 بكأس مصر بعد.

وهدد بيراميدز في بيان رسمي باللجوء إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، لتقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة في حال استمرار التخبط في مواعيد المباريات. (طالع التفاصيل)

بيان الجبلاية جاء فيه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على تقديره لكافة الأندية المشاركة في مسابقاته ، فضلا عن وقوفه منها جميعا على مسافة واحدة فعلا وليس مجرد قول".

وأضاف: "كما لا يخفى على أحد أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الموسم ، والحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية، وهو الأمر الذي عرضه السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد على جميع الأندية المشاركة في الدوري قبل انطلاقه ، واتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدوري الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة، وسط جهد كبير من لجنة المسابقات ورئيسها الذي يحظى بثقة اتحاد كرة القدم ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسئولية".

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واختتم: "إن الاتحاد المصري لكرة القدم و هو يقدر سعي جميع الأندية من أجل مصالحها ، فإنه في الوقت نفسه يسعى للمحافظة على مصلحة المسابقة أيضا مها كان حجم الصعاب التي تواجهها ، ووفق نظامها المعمول به والملزم للجميع ، وذلك انطلاقا من واقع مسؤولياته في إدارة مسابقاته ، وتبعيتها الخالصة له ، كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار سياسته المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا ، راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة".

يذكر أن لجنة المسابقات حدد يوم 30 من مارس موعدًا للقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المؤجل من الدور الأول.

بينما يقام لقاء الأهلي أمام بيراميدز في الدور الثاني بيوم 28 من فبراير المقبل.

وأعلن الزمالك أمس الأربعاء، عدم خوضه أي مباراة بالدوري بعد خوض لها النجوم المقبل إلا بعدما ينهي الأهلي جميع مبارياته المؤجلة. (طالع التفاصيل)