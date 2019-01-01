بيان رسمي - الأهلي: ننتظر رد اتحاد الكرة لاتخاذ موقف

مجلس الخطيب جلسته ممتدة لاجتماع آخر، فهل ينسحب أم يتراجع؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم السبت، اجتماعه الطارئ، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موقفه من استكمال المشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مجلس القلعة الحمراء كان قد أصدر بيانًا رسميًا من قبل أعلن خلاله عزمه الانسحاب من الدوري، حال استكمال المسابقة عقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019. (طالع التفاصيل)

وجاء رد اتحاد الكرة برفض إنهاء المسابقة قبل البطولة القارية، في ظل ضيق الوقت لإقامة معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للبطولة (طالع التفاصيل)، وهو ما دفع مجلس الأهلي لعقد اجتماعه الطارئ اليوم.

وقرر مجلس محمود الخطيب في جلسة الليلة، انتظار رد اتحاد الكرة، حيث قال في بيانه: "ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم السبت برئاسة الكابتن محمود الخطيب العديد من الموضوعات؛ جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدوري، وذلك في ضوء قرارات المجلس السابقة التي اتخذها في اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25ـ 5ـ 2019، وتم إخطار اتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي، وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي".

وخلال الاجتماع، اعتمد كذلك مجلس الإدارة تشكيل لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة طه إسماعيل، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو.

وأوضح مجلس القلعة الحمراء في ختام بيانه أن جلسته ممتدة لاجتماع آخر.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بينما يحل بيراميدز ثانيًا بـ70 نقطة من 34 مباراة، ويأتي الزمالك ثالثًا بـ67 نقطة من 30 مباراة.