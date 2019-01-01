في بيان رسمي - اتحاد جدة يوضح موقفه من مشاركة المواليد بدوري أبطال آسيا

العميد قيّد ثنائي المواليد كمارا وجابر عيسى في القائمة الآسيوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي بيانًا رسميًا، للتعليق على أزمة مشاركة المواليد في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا خلاله أنه حفاظًا على سلامة موقف الفريق فلن يتم الدفع بهم خلال دور الـ16.

المدير الفني للنمور التشيلي لويس سييرا، قام بقيد الثنائي هارون كمارا وجابر عيسى في قائمة الفريق، ويعتبر اللاعبان من المواليد، ولم تصدر الموافقات بعد من الاتحاد الآسيوي بمعاملتهما كسعوديين.

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وحذر ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، إدارة العميد من مشاركة الثنائي خلال دور الـ16، مؤكدًا أن قد تتسبب شكوى من أحد الفرق المنافسة ضد العميد باعتبار موقف الفريق في البطولة باطلًا، اعتمادًا على اعتبار كمارا وجابر عيسى أجنبيين، في الوقت الذي تم قيد به رباعي أجنبي آخر في القائمة.

وجاء في البيان: "إيضاحًا لما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول مشاركة اللاعبين المواليد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فقد قامت إدارة النادي برفع الأسماء في قائمة التسجيل الأولية لدور الـ16 (لأنها مباراتان فقط) للحصول على موافقة بأهلية مشاركة اللاعبين المواليد من الاتحاد الآسيوي".

وأضاف: "نود إفادة الجمهور الكريم بأنه بعد المباحثات بين إدارة الكرة والجهاز الفني في النادي، فقد تم التواصل إلى قرار بعدم مشاركة اللاعبين، حفاظًا على سلامة موقف النادي".

📝 النادي يوضح موقفه من مشاركة المواليد في مسابقة دوري أبطال آسيا #اتحاد_اسيا pic.twitter.com/1eCqy3lc4L — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 4, 2019

يذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة ذوب آهن أصفهان اليوم الإثنين، على استاد آل مكتوم بنادي النصر الإمارات، ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية، على أن يقام لقاء الإياب في 12 من الشهر الجاري.