بيان جديد .. الجزائر: لدينا تقرير يؤكد أن الحكم جاساما كان مشبوهًا

يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيواصل السير في طريقه الهادف إلى إعادة مباراة المنتخب أمام الكاميرون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 حتى النهاية ومهما كانت العقبات، إذ أصدر بيانًا جديدًا اليوم السبت أكد خلاله امتلاكه لتقرير يؤكد أن الحكم باكاري جاساما كان مشبوهًا خلال إدارته للمباراة.

الخُضر خسروا المواجهة الحاسمة مع الأسود بفارق الأهداف خارج الملعب، إذ انتصروا ذهابًا في الكاميرون بهدف وخسروا على ملعبهم في البليدة بهدفين لهدف في سيناريو درامي قاسً جدًا خلال الأشواط الإضافية.

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واشتكى الاتحاد الجزائري من تعرضه للظلم بواسطة الحكم جاساما، وطالب بإعادة مباراة الإياب لتضمنها أخطاءً واضحة وظلم كبير وقع على منتخب محاربي الصحراء، لكن فيفا رفض ذلك الطلب واعتمد فوز الكاميرون باللقاء وتواجدها في المونديال الذي سيُقام في قطر الشتاء القادم.

فيفا أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الجزائري أكد خلاله أن جميع الحالات التحكيمية التي شهدها اللقاء وتضمنها التظلم الجزائري تم مراجعتها بدقة وعناية من حكام الفيديو وفقًا لقوانين اللعبة وبروتوكول الحكم بالفيديو، لكن المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أكدوا عدم تراجعهم ورفضهم لرد فيفا ونيتهم مواصلة اتباع الإجراءات القانونية المتاحة وأبرزها التوجه للمحكمة الرياضية.

الاتحاد الجزائري أصدر بيانًا اليوم السبت استعرض خلاله خطواته للتظلم ضد جاساما وطلبه إعادة اللقاء مع الأسود، وأوضح خلاله أنه استعان بوكالة مستقلة لتحليل أداء الحكم الجامبي خلال المباراة والذي أكد أنه كان مشبوهًا.

إذ جاء ضمن بيان الفاف "تقرير الوكالة التي استعنا بها جاء به نصًا "بعد التقييمات الفنية والعلمية، تبيّن أن تحكيم مباراة 29 مارس بين الجزائر والكاميرون، كان مشبوهًا"، وقد أخبرتنا الوكالة أن التحكيم كان منحازًا للكاميرون بنسبة 100% وأن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء سليمة للمنتخب الجزائري وألغى هدفًا صحيحًا له واحتسب هدفًا خاطئًا للكاميرونيين".

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال هذا التقرير إلى لجنة الحكام في الفيفا بتاريخ 4 إبريل الماضي، ووصف رد فيفا في الخطاب الرسمي على تظلم الجزائر يوم 6 مايو الماضي بأنه "

لا يستجيب بأي شكل من الأشكال للطلبات المقدمة في الملف".

يُشار إلى أن نهائيات كأس العالم ستنطلق في الملاعب القطرية الـ21 من نوفمبر القادم وستتواصل حتى المباراة النهائية في الـ18 من ديسمبر المقبل والذي يُصادف اليوم الوطني لدولة قطر.