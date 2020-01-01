بيان - اللجنة الأولمبية المصرية تعلن تمديد تجميد معسكرات المنتخبات والأندية وتدريباتها

بعد دراسة الوضع الحالي، تقرر تمديد فترة الإيقاف

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، مد فترة تجميد النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يومًا جديدًا، تماشيًا مع توصيات رئاسة الجمهورية بشأن الإجراءات الاحترازية حول فيروس كورونا المستجد.

اللجنة الأولمبية كانت قد جمدت النشاط في منتصف مارس الجاري لمدة 15 يومًا بناءً على قرار من رئاسة الوزراء، إلا أنه وبعد تقييم الوضع الحالي تقرر مد فترة الإيقاف لأسبوعين جديدين.

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وجاء نص بيان اللجنة كالتالي:

"فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين وارتكازا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية وبيان رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 والمتضمن عدد من الإجراءات والتدابير التصاعدية في ذات الشأن.

وفي ضوء البيان الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 والسيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان بتأجيل انعقاد دورة الألعاب الأولمبية والدورة البارالمبية 2020 إلى موعد لا يتجاوز صيف 2021 وذلك حماية لصحة الرياضيين وجميع المشاركين.

تعلن وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأوليمبية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية بقيام كافة الاتحادات الرياضية بتعليق كافة أشكال التجمعات والتدريبات الخاصة بالفرق والمنتخبات الوطنية المصرية على مستوي الكبار والشباب والناشئين وكذا الفرق واللاعبين المؤهلين لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية أو الجاري تأهيلها لمدة خمسة عشر يوماً إضافية.

أخذا بعين الاعتبار استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية المصرية لقيام اللجنة الأولمبية المصرية بالتواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمتابعة التواريخ المتوقعة لبدء النشاط الدولي والتواريخ المتوقعة للبطولات التأهيلية للفرق المؤهلة والجاري تأهيلها

مع استمرار التنسيق اليومي بين وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية لقيامهما بمتابعة عمل الاتحادات الرياضية وتعديل خططها المالية والفنية السابقة في ضوء المستجدات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

هذا بالاضافة إلى التأكيد على قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بالتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية بأهيمة عمل التوعية اللازمة والمتابعة للاعبين خلال الفترة المقبلة.

حفظ الله مصر وشعبها.. والله ولي التوفيق".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن ظهر اليوم أيضًا تمديد فترة إيقاف الدوري بكافة درجاته لمدة 15 يومًا آخرين.