بيان - الزمالك يعلن تسديد مستحقات موندومو ويناشد الدولة

فيفا كان قد هدد القلعة البيضاء بخصم نقاط من الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يؤكد خلاله تسديد مستحقات لاعبه الأسبق أليكسيس موندومو، والتي كانت متأخرة على النادي منذ عهد الرئيس الأسبق ممدوح عباس.

وكانت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أرسل خطابًا للقلعة البيضاء، مهددًا الفريق بخصم نقاط من رصيده بالدوري، حال عدم سداد مستحقات اللاعب.

بيان الزمالك أوضح أن رئيسه أصدر تعليماته بتحويل مبلغ 15 مليون جنيه لحساب موندومو، لتجنب خصم النقاط، مناشدًا الدولة للتدخل لردع ممدوح عباس.

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وجاء في البيان: "ليس من المعقول أن مجلس الإدارة الحالي يدفع أسبوعيًا عشرات الملايين من الجنيهات لمديونيات ممدوح عباس السابقة للضرائب والتأمينات والأوقاف ووزارة الري والإسكان ومحافظة مرسى مطروح وشركة المقاولون العرب وكذلك للاعبين لم نراهم في الملاعب المصرية الذين تعاقد معهم ممدوح عباس ومجلسه الذي كان به حازم إمام والعتال، وأهدر ملايين الجنيهات في هذه التعاقدات ثم قام بطردهم، الأمر الذي دعاهم لتقديم شكاوى للمحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف: "مجلس الإدارة الحالي قام بسداد أكثر من 250 مليون جنيه مستحقات اللاعبين الأجانب والغرامات التي وقعت على النادي لتجنب خصم النقاط من الفريق، وأمس فوجئ أن النادي مهدد بخصم ست نقاط إذا لم يسدد ما يعادل 15 مليون جنيه قبل 31 يناير للاعب تعاقد معه عباس ثم قام بطرده اسمه أليكسيس موندومو".

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خالد الغندور عبر فيسبوك: "الزمالك لابد من دفع ١٥ مليون غدًا لموندومو بعدما رفض التقسيط و حالة عدم الدفع خصم ٦ نقاط، ورئيس الزمالك أمر بتحويل المستحقات الخاصة بموندومو". 🔴⚪️ pic.twitter.com/nK9kPQ1WE1 — جول مصر (@goaleg) ٢٦ يناير ٢٠١٩

واختتم: "ولحماية الزمالك، ولكي يستكمل مسيرته الانتصارات لحصد البطولات، أصدر رئيس النادي تعليماته بتحويل المبلغ مرغمًا إلى حساب اللاعب".

يذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع موندومو في يناير عام 2012، لكنه رحل قبل نهاية عقده في صيف 2013.