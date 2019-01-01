بيان - الأهلي يعلن اتخاذه الإجراءات القانونية في أزمة قيد السعيد ببيراميدز

عبد الله السعيد عاد للدوري المصري بعد أزمة صفقة القرن، لكن بأزمة جديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر النادي الأهلي المصري اليوم السبت، بيانًا رسميًا، للإعلان عن اتخاذه الإجراءات القانونية بعد قيد بيراميدز لعبد الله السعيد، واصفًا إياها بالمخالفة.

وكان بيراميدز قد أعلن بالأمس عن ضم اللاعب لصفوفه مجانًا بعد فسخ تعاقده من نادي الأهلي السعودي، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء يعترضون على قيد السعيد في يوم الجمعة في الوقت الذي يغلق به اتحاد الكرة أبوابه.

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بيان الأهلي جاء كالتالي: "قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة برئاسة محمود الخطيب؛ رئيس النادي، وعضوية العامري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي؛ للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي الأدبية والقانونية والمالية في أزمة قيد اللاعب عبد الله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز بالمخالفة".

وأضاف: "هذا وسط تصريحات متضاربة للمسئولين في اتحاد الكرة دون الكشف عن أية أسانيد لائحية وقانونية".

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وشارك السعيد بالأمس خلال مواجهة الفريقين، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثاني بينما أحرز محمد فاروق الهدف الأول، فيما سجل هدف الشياطين الحمر الوحيد المغربي وليد أزارو.

الهزيمة جمدت رصيد المارد الأحمر عند النقطة 24 محتلًا المركز السادس، بينما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الصدارة.