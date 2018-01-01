بيان استنكاري من التعاون بشأن مواجهة الرائد ويطالب الاتحاد السعودي بالتحقيق

ديربي القصيم انتهى بفوز الرائد، بعدما لعب التعاون 67 دقيقة بعشرة لاعبين فقط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، بيانًا رسميًا، يستنكر به الأحداث والقرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الرائد اليوم الثلاثاء، بديربي القصيم.

اللقاء شهد حصول مدالله العليان؛ لاعب التعاون، على الكارت الأحمر بعد إشهار الإنذار الثاني له في اللقاء بالدقيقة 33، بجانب منح الكاميرون ليندر تاوامبا؛ هداف الفريق، إنذارًا، ليتأكد غيابه هو الآخر عن اللقاء المقبل أمام الهلال، بسبب تراكم البطاقات.

لاعب التعاون: مستعد أن اعتزل اللعب لو كان طردي أمام الرائد صحيحًا

واستنكر مجلس التعاون في بيانه رفض حكم اللقاء احتساب ضربتي جزاء صحيحتين للفريق، بجانب رفض اللجوء لتقنية الفيديو باللقاء، متهمًا إياه بالتأثير على نتيجة المباراة.

وتعجب كذلك مجلس الإدارة من رفض حكام مبارياته اللجوء لتقنية الفيديو، كما حدث في لقاء الليلة ومواجهة القادسية الماضية.

وخلال البيان، طالب الرائد من اتحاد الكرة السعودي فتح تحقيق في أحداث اللقاء، بجانب رفض الإيقاف عن مدالله العليان، لرد حقه وحق فريقه.

بيان من إدارة #التعاون حول الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق الأول .. pic.twitter.com/47fhMauOxL — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن المباراة انتهت بهزيمة التعاون بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجمدت الهزيمة رصيد رفاق العليان عند النقطة 24 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الرائد إلى النقطة 18 في المركز الـ11.