بيان أهلاوي ينفي تلقي خطابات من اتحاد الكرة بشأن تعديل موعد المباريات

موقفه من تحديد موعد مباراة الكأس أمام نادي بيراميدز، وكذلك تأجيل مباراة الدوري بين نفس الفريقين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف النادي الأهلي المصري موقفه من تحديد موعد مباراة الكأس أمام نادي بيراميدز، وكذلك تأجيل مباراة الدوري بين نفس الفريقين، وذلك عبر بيان رسمي أصدره النادي منذ قليل.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي في بيانه الرسمي : “النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس".

بيان الأهلي أضاف : " سنعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد، يؤكد النادي على أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس".

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من المواقف التي لا تنساها جماهير الأهلي له "عندما كان مديرًا للكرة في النادي الأهلي أصر على حضور مباراة القمة أمام الزمالك علي الرغم من مرضه الشديد، وبالفعل توفي بعد المباراة بساعات". pic.twitter.com/GV4HN7lR1b — جول مصر (@goaleg) February 14, 2019

البيان أضاف : "فضلًا على أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يونيو المقبل".

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وأنهى الأهلي : "النادي الأهلي، يؤكد على احترامه للمنـظومـة الرياضـيـة، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات".