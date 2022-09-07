بيانيتش يتنازل وبرشلونة يخرج بخفي حنين .. تفاصيل رحيل اللاعب للشارقة

الرحيل دخل حيز التنفيذ بشكل كبير وتتبقى رتوش أخيرة

أصبح رحيل البوسني ميراليم بيانيتش؛ لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن البرسا في الصيف الجاري ما هو إلا مسألة وقت فقط، بعدما وصل اللاعب للإمارات، أمس الثلاثاء.

كلمة النهاية وضعها تشافي بالتعاون مع إدارة برشلونة:

باءت محاولات لاعب الوسط البوسني بالبقاء في صفوف البرسا بالفشل، رغم بقاء موسمين في عقده مع النادي.

الصحافة الإسبانية نقلت من قبل تصريحات على لسانه مؤكدًا استعداده للتضحية وتقليل راتبه من أجل الاستمرار في برشلونة، لكن يبدو أن الإدارة لها رأي مختلف.

إدارة النادي الكتالوني تتبع مؤخرًا سياسة مالية مختلفة، تدفعها للاستغناء عن اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، وهو ما انطبق على بيانيتش.

لكن من وضع كلمة النهاية هو موقف تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للفريق، مع اللاعب، إذ استبعده تمامًا من مباريات الفريق بالموسم الجاري.

حتى في الجولة الثانية أمام ريال سوسيداد، التي تم إيقاف سيرجيو بوسكيتس بها عن اللعب، نظرًا لطرده في الجولة الأولى، لم يلجأ تشافي لبيانيتش، لتكون إشارة واضحة للاعب بعدم الحاجة الفنية لخدماته.

ما هي تفاصيل انتقال بيانيتش للشارقة؟

عديد التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن نادي الشارقة الإماراتي هو الوجهة المقبلة للبوسني، بعد وصول المفاوضات لمراحلها النهائية.

وفقًا لراديو " RAC1" فإن رحيل بيانيتش عن برشلونة سيكون على سبيل الإعارة، لكنه سيقضي الموسمين المتبقيين في عقده مع البرسا بالشارقة، لتنتهي علاقته بالبلوجرانا هذا الصيف.

وأوضح الراديو الكتالوني أن بيانيتش لم يطلب أي تعويض من برشلونة مقابل إنهاء عقده، وفي المقابل لن يحصل النادي على مقابل مادي من الشارقة.

ماذا قدم بيانيتش مع برشلونة؟

صاحب الـ32 عامًا انضم للبرسا في صيف 2020، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبادلية شهدت انتقال أرتور ميلو للسيدة العجوز.

شارك البوسني في 30 مباراة بموسمه الأول مع برشلونة، لكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في التشكيل.

وفي الموسم الثاني، تمت إعارته لبشكتاش التركي، ليخوض 26 مباراة، صنع خلالها أربعة أهداف.