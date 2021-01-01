بيانيتش: مباراة باريس ليست سهلة، وهذا هو الفارق بين ميسي ورونالدو!

ميراليم بيانيتش نجم برشلونة يؤكد صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويوضح الفارق بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أكد ميراليم بيانيتش نجم فريق برشلونة على صعوبة مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "تيليفوت"، وتطرق خلالها للحديث عن الفوارق بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال بيانيتش: "في كل عام باريس سان جيرمان يتحسن ويسعى نحو أهداف أكبر، الأمر لن يكون سهلًا بالنسبة لنا، سنلعب مباراة عظيمة".

وأضاف: "من الهام للغاية بالنسبة لنا أن نتجاوز ذلك الدور، يجب أن يتواجد برشلونة في المربع الذهبي في كل عام".

وأكمل: "عندما تكون لاعب كرة قدم تسعى دائمًا للتحديات الجديدة، وأنا شخص طموح ودائمًا ما حلمت باللعب لبرشلونة وها أنا هنا الآن".

وأردف عن ليونيل ميسي: "كل تركيزه في الوقت الحالي على الموسم الجاري، ويعرف بالتحديد ما هو الأفضل بالنسبة له، والجميع يريد منه أن يستمر فلو خسرناه سنخسر الكثير، ليونيل لاعب فريد في ذلك العالم".

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وتطرق للمقارنة بين ميسي ورونالدو وقال: "رونالدو مذهل فيما يخص الاستمرارية، والاحترافية، وتركيزه على أهدافه وتحقيق الانتصارات والأرقام، أمام ميسي فمثل الشاعر، مشاهدته تجعلك تشعر بالذهول، هو ساحر".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان يقام مساء الثلاثاء على أن يقام لقاء العودة في باريس في الثامن من مارس.