بيانيتش: ليس سهلًا أن تكون الأفضل دائمًا

أبرز تصريحات ميراليم بيانيتش قبل مواجهة يوفنتوس وليفركوزن

قال الدولي البوسني ميراليم بيانيتش متوسط ميدان نادي يوفنتوس إنه ليس من السهل أن تحافظ على الحالة المثالية لأي فريق في كل المباريات.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة يوفنتوس أمام مضيفه باير ليفركوزن ضن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك بيانيتش رفقة مدربه ماوريسيو ساري في المؤتمر الصحفي، وجاءت رسائلهما حول الفترة السلبية التي يعاني منها فريق السيدة العجوز في الآونة الأخيرة.

وحول النتائج السلبية الأخيرة والأداء الذي تسبب في الكثير من التحفظات قال بيانيتش إن الحالة المثالية للفريق لا يمكن أن تظهر دائمًا خاصة مع ضغط المباريات.

وأضاف: "نحن نحقق نتائج مميزة منذ بداية الموسم، وفي كثير من المباريات قدمنا كرة قدم جيدة ولعبنا بأداء مميز، التراجع الذي حدث مؤخرًا يحدث بشكل طبيعي لأي فريق خلال الموسم ولكن علينا الاستفاقة"

وتابع: "نحن نلعب كل مباراة على حدى وندخل أي مواجهة من أجل الفوز فقط ثم نفكر في التي تليها، هذه هي عقليتنا هنا منذ سنوات وهذه هي العقلية الأمثل إذا كنت تريد المنافسة على البطولات"

وأردف: "نحن في حالة فقط لإيجاد التوازن، الجميع يرغب في الفوز وهذه الحالة ستساعدنا على تصحيح الأخطاء واستعادة المستوى المميز، ليفركوزن خصم كبير وعلينا احترامه"

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يذكر أن يوفنتوس يتصدر مجموعته وقد حسم التأهل منذ الجولة الماضية التي فاز فيها على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء.