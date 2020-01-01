بيانيتش: رونالدو رياضي مذهل لكن ميسي فضائي، وعلينا الاستفادة من وجوده

ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس السابق وبرشلونة الحالي يتحدث عن صعوبة مواجهة البيانكونيري والفارق بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

أشاد ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس السابق وبرشلونة الحالي بزميله وقائده في الفريق ليونيل ميسي وما يقدمه من أجل البلوجرانا.

جاء هذا في تصريحات صحفية للنجم البوسني، أكد خلالها أن كريستيانو رونالدو لاعب مذهل، وشدد على صعوبة مواجهة يوفنتوس.

وقال بيانيتش: "لا يمكنني الحديث عن كريستيانو رونالدو إلا بالخير، كشخص وكرياضي، هو لاعب جاهز دائمًا ويهتم بأدق التفاصيل".

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وأضاف: "أمام ميسي فهو لاعب فضائي، عندما لعبت ضده كانت الأمور في غاية الصعوبة، ويكاد يكون من المستحيل إيقافه، وقتما حصل على الكرة تحدث الأمور سواء هدف أو صناعة أو تمريرة مذهلة، هو شخص عبقري".

وأردف: "قبل أن أنضم لبرشلونة كان هناك مشاكل مع ميسي لكن الآن أراه متحمس للغاية وكل تركيزه على العمل، والأمر يعود لنا لجعله يلعب كرة قدم أفضل، فعندما تملك مثل ليونيل في فريقك يكون لديك أفضلية وعليك الاستفادة منه بالفوز بكل شيء".

وأكمل تصريحاته: "أنا أرى الفريق يقدم مستويات طيبة، نحن نتطور خطوة بخطوة ونتحسن والآن نريد التفوق على يوفنتوس ليكون خصمنا في دور الـ 16 أسهل،، مع كامل احترامنا لهذا الخصم".

وأنهى تصريحاته: "بيرلو جاء لتوه ويوفنتوس يملك العديد من عناصر الخبرة، هم مجموعة مميزة، أنا أعرفهم جيدًا، ستكون مباراة صعبة".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة بينما يحل يوفنتوس ثانيًا بـ 12 نقطة وتتوقف الصدارة على نتيجة المواجهة.