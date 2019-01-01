بيانيتش: العنصرية؟ غير مقبولة وأفعل كل شيء لمحاربتها

نجم يوفنتوس يكشف عن دوره في محاربة العنصرية

أدان صانع ألعاب يوفنتوس ميراليم بيانيتش، ظاهرة العنصرية التي تجتاح الملاعب الإيطالية بوجه عام والملاعب الأوروبية عمومًا في الأشهر القليلة الماضية.

وأعرب نجم الوسط البوسني عن انزعاجه من تفشي العنصرية بطريقة صادمة للرأي العام في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أنه يبذل كل ما في وسعه للمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة.

وأثناء وجوده في دبي لحضور حفل جوائز "جلوب سبورت"، قال لاعب روما السابق "علاقتي بوسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن أكون نموذجًا وينبغي علي التعامل بحذر فيما أقوم بنشره عبر صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي"

وأضاف في هذا الصدد "من المهم جدًا أن نعرف ماذا ومتى نكتب على مواقع التواصل الاجتماعي لننقل رسائل إيجابية".

وبخصوص محاربة العنصرية، قال "أفعل كل شيء لمحاربتها، أنا أدعم كل جهد زملائي لأن ما يحدث في الملاعب لم يعد مقبولاً".

وتابع "لقد جئت من البوسنة، وبلدي عانى كثيرًا، حيث فرت عائلتي إلى لوكسبورج، لذا لن نتوقف عن تقديم الشكر، وبحكم عملي في اليونيسيف، أعمل على مساعدة الآخرين، فنحن (اللاعبين) لدينا الشهرة والمال، وعلينا مساعدة الآخرين".

وختم بالحديث عن تأثير الجماهير على لاعب كرة القدم، حيث قال "أحد الأشياء التي تميز لاعب عن الآخر قدرته على مواجهة وسائل الإعلام والجمهور في المواقف المعقدة، وكيف يمكن تحويل هزيمته في الملعب إلى انتصار في وسائل الإعلام أو في القنوات الفضائية".