بيانيتش: أليجري رجل عظيم ومدرب استثنائي
امتدح النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش مدربه ماسيميليانو أليجري، وذلك قبل مباراته الأخيرة قبل أن يترك الفريق بعد 5 سنوات أشرف فيها عليه.
وسيحل يوفنتوس ضيفًا على سامبدوريا مساء الأخد المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، في مباراة ستكون الأخيرة لأليجري كمدرب ليوفنتوس.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩
وقبل ساعات من رحيله رسميًا، قال ميراليم بيانيتش إن العمل مع أليجري على مدار السنوات الماضية كان شيئًا مميزًا في مسيرته كلاعب كرة قدم.
وأضاف: "أليجري رجل عظيم على المستوى الشخصي، وهو مدرب استثنائي كذلك وقلما تجد مقله في عالم كرة القدم اليوم"
وتابع: "لقد أحرز أليجري العديد من الألقاب مع يوفنتوس وحقق طفرة نوعية مميزة مع الفريق، وكان مرثرًا بشكل كبير بالنسبة لنا كلاعبي"
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يذكر أن ماسيمليانو أليجري قد حقق مع يوفنتوس خمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي، و4 بطولات لكأس إيطاليا، وبطولة السوبر الإيطالي مرتين.