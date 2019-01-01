بويول: ميسي الأفضل وفان دايك الأكمل

تعرف على رأي كارليوس بويول في ميسي وفان دايك

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أشاد كارليوس بويول، قائد برشلونة المعتزل، بالهداف التاريخي للبلوجرانا، ليونيل ميسي، ومدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك.

فان دايك اختير أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي متفوقًا على ميسي ومهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو.

وقال بويول في صتريحات لصحفية "إندبندنت" البريطانية: "فان دايك أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنّه مدافع متكامل لأنّه هاديء ويستطيع قيادة الفريق ويستحق التقدير".

وتابع: "ما يقدمه فان دايك رائع للغاية ولا أعرف إن كان قادرًا على حصد الكرة الذهبية أيضًا أم لا".

وأوضح: "ميسي هو أفضل لاعب في العالم ومن الصعب مقارنته مع أي لاعب آخر وبالنسبة لي هو الأفضل عبر التاريخ أيضًا".

واختتم: "هناك أيضًا كريستيانو رونالدو الذي يقدم مستويات جيدة. ونحن نعلم حدة المنافسة بين ميسي ورونالدو على الجوائز الفردية في السنوات الماضية. مهمة فان دايك صعبة في وجودهما وتثبت أنه قام بعمل عظيم".

جدير بالذكر أنّ ميسي حقق جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا.