بويول: مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد هي من ستحسم الدوري الإسباني

يتمنى استمرار ميسي أيضًا..

يؤمن كارليس بويول، أسطورة برشلونة، أن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد هي من ستحسم لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

برشلونة سيلعب مع فالنسيا الجولة المقبلة من الليجا، ثم سيستقبل على ملعب كامب نو نظيره أتلتيكو مدريد، الذي يتصدر ترتيب البطولة الإسبانية.

النادي الكتالوني خسر فرصة صدارة الليجا بعد الهزيمة من غرناطة، وبويول بين شوطي المباراة تحدث إلى القناة الكتالونية عن قضايا مختلفة.

القائد التاريخي قال عن الدوري الإسباني "عليك أن تذهب إلى مباراة تلو الأخرى، لا يمكنك الاسترخاء".

كما أضاف "من الواضح أن المباراة ضد أتلتيكو ستكون مهمة للغاية، الأفضل الآن هو برشلونة، يلعبون جيدًا ويتطورون كل مباراة، ولدينا فرص قوية في اللقب".

أما عن بقاء ليونيل ميسي في برشلونة، فقال "ستكون أخبار رائعة له ولنا إن بقيّ، المشجعون كانوا محظوظين للغاية لأنهم كانوا بجواره الأعوام الماضية، كل مشهد معه ممتع".

وأتم متحدثًا عن أنطوان جريزمان "أعتقد أنه يلعب بشكل جيد للغاية في الفترة الأخيرة ويثبت قدراته، إنه لاعب أساسي الآن في الفريق".

الجدير بالذكر أن هزيمة برشلونة على يد غرناطة جمدت رصيده عند النقطة 71 بالتساوي مع ريال مدريد، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو المتصدر.