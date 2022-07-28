بويول عن قدوم كوندي: لا أحد يضاهي مستوى بيكيه!

أسطورة برشلونة يدافع عن زميله السابق

دافع أسطورة نادي برشلونة كارليس بويول عن زميله السابق في الفريق الكتالوني، جيرارد بيكيه، بعد الأزمات الكبيرة التي يمر بها قائد البلوجرانا.

وكان بويول قد زامل صديقه بيكيه للعديد من السنوات في ملعب كامب نو وحققوا سويًا الألقاب، قبل أن يعلق المدافع الإسباني حذائه في عام 2014.

وبعد الحديث عن وصول جول كوندي إلى برشلونة رجح البعض أن جيرارد سيفقد مكانه الأساسي، لكن كارليس تحدث بشكل إيجابي عن زميله في تصريحات نقلتها جريدة "ماركا".

حيث لم تكن الأمور رائعة بالنسبة لبيكيه مؤخرًا، بعد أن سيطر انفصاله عن شاكيرا على المدى الطويل على عناوين الأخبار إلى حد كبير.

فيما كان يعاني من صافرات الاستهجان في مواجهات فريق برشلونة في جولته الاستعدادية في أمريكا على غرار تلك الأحداث.

الأمر الذي جعل أسطورة النادي كارليس بويول يتحدث للدفاع عن نجم البلوجرانا الحالي.

حيث قال: "لقد حالفني الحظ للمشاركة في غرفة تبديل الملابس مع العديد من اللاعبين، وجيرارد بلا شك أحد أكثر اللاعبين تنافسية".

وواصل: "في العام الماضي كان أحد أفضل اللاعبين في النادي، ولعب الكثير من المباريات وهو لا يشعر بالراحة، مما أدخله في بعض المشاكل لمساعدة الفريق".

وتابع: "إذا كان بنسبة 100% العام المقبل، فهناك عدد قليل جدًا من المدافعين في العالم الذين يمكنهم مضاهاة مستوى أدائه".

واختتم: "هذا الفريق يزداد قوة وهذه المنافسة ستحسن الجميع، إنه أمر إيجابي للفريق".