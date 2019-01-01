بويان ينصح فاتي للنجاح في برشلونة

تعرف على تصريحات بويان حول فاتي وموقف برشلونة

وجّه بويان كريكيتش، لاعب برشلونة السابق، نصيحة إلى أنسو فاتي، موهبة البلوجرانا، لأجل تحقيق النجاح مع النادي الكتالوني والاستمرار لفترة طويلة متوجًا بالألقاب.

بويان لعب لصالح النادي الكتالوني من 2007 حتى 2011 وحصد لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال مهاجم مونتريال إمباكت الكندي في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أعتقد أنني قضيت 4 سنوات عظيمة في برشلونة وحصدت العديد من الألقاب، ليس سهلًا أن تجد لاعبًا أحرز نحو 40 هدفًا مع الفريق الأول للبلوجرانا رغم أنني كنت أستطيع مضاعفة هذا الرقم لكنها فترة ناجحة".

وتابع: "أنسو فاتي لا يزال بعمر 17 عامًا وعليه أن يبقى منعزلًا عن الأجواء المحيطة ويتعامل على أنّه لا يزال في مرحلة بناء الشخصية والحصول على الخبرات".

صاحب الـ 29 عامًا لم يستبعد فكرة العودة إلى أوروبا والأجواء هناك مؤكدًا أنّه يتمنى لو عاد إلى برشلونة ولكنّه لا يرغب سوى في أن يكون جديرًا بحمل هذا القميص مرة أخرى وقادر على تقديم مستوى جيد.

وأردف: "الفريق الحالي لبرشلونة جيد للغاية وحقق الدوري لعامين على التوالي حتى لو لم يحالفه الحظ في الأبطال. نحن نتحدث عن فريق في القمة لنحو 13 أو 14 عامًا متتالي وهذا أمر ليس هينًا".

وواصل: "برشلونة يفتقد الكثير من هويته في المباريات، فلو شاهدت فريق أياكس على سبيل المثال سنرى أنّ هذا هو النموذج الذي اعتدنا تطبيقه في كتالونيا ولا أعلن من المسؤول عن تغيير شكل الفريق. أعتقد أنّ كرة القدم تتغير وعلينا التأقلم على الظروف الجديدة".

واختتم: "لم أعتقد أنّ الفريق قد ينجح في امتلاك ديمبيلي وجريزمان وسواريز وميسي ونيمار سويًا فالأمر معقد للغاية وشاهدنا ما حدث مع كوتينيو وحتى أنطوان يلعب في مركز مختلف ويحتاج وقت أطول للتأقلم. من الصعب أن تكون لاعبًا لبرشلونة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد.