بونوتشي يرد على نجم أرمينيا: قصدت حماية نفسي لا الإيذاء

بونوتشي يرد على كارابيتيان بخصوص حادثة المرفق

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رد قائد المنتخب الإيطالي على اتهامات نجم المنتخب الأرميني كارابيتيان بخصوص تعمد إيذائه في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مؤخرًا.

وتغلبت إيطاليا على أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وخلال المباراة تلقى كارابيتيان نجم منتخب أرمينيا عدة ضربات بالمرفق من قائد منتخب إيطاليا ليوناردو بونوتشي، الأمر الذي أزعجه كثيرًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وعقب المباراة قال كارابيتيان نجم منتخب أرمينيا إن ليوناردو بونوتشي لاعب يمتلك مسيرة عظيمة في كرة القدم، ولكن ما يقوم به هو شيء من العار ولا يمكن وصفه بغير ذلك.

وبخصوص ذلك، رد ليوناردو بونوتشي على هذه التصريحات حيث أكد أنه في تلك اللقطة التي يتحدث عنها اللاعب الأرميني كان يستهدف حمايه نفسه في التدخل المشترك ليس إلا.

وأضاف: "في كرة القدم تحدث لقطات كثيرة مماثلة، بعضها يكون متعمدًا، ولكن أغلبها لا يكون كذلك، وأحيانًا فقط الكاميرات تصور شيئًا مختلفًا عن الذي حدث"

نجم أرمينيا: ما يقوم به بونوتشي شيء من العار

يذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها بونوتشي لهجوم مباشر من أحد اللاعبين، حيث سبق وأن هاجمه بالوتيلي وستيرلينج وآخرون على خلفية واقعة تبريره للعنصرية التي قام بها جمهور كالياري ضد نجم يوفنتوس السابق مويس كين.