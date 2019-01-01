بونوتشي: نستمتع بتلك المباريات لكننا في حاجة للتحسن

ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس يؤكد أن فريقه أجاد في السيطرة على مواجهة إنتر في الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس عن سعادته بما حققه فريقه من فوز أمام نظيره يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية له ولزميله هيجواين عقب المباراة لصالح شبكة "سكاي سبورتس"، وأكدا خلالها أن الفريق استحق تحقيق الفوز.

وقال هيجواين: "لقد لعبنا مباراة عظيمة وإنتر كان قويًا للغاية خلال المواجهة ولكننا أظهرنا إصرارًا كبيرًا على تحقيق الفوز بالمباراة".

وأضاف: "ديبالا سجل هدفًا رائعًا وكذلك أنا فعلت فدومًا ما أحاول تقديم كل ما لدي، الآن نحن في صدارة الترتيب وهذا هو الأهم وعلينا الاستمرار على هذا الطريق".

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وأكمل زميله بونوتشي: لقد تعاملنا مع مثل تلك اللحظات من قبل، لقد استطعنا الحفاظ على الكرة ولم نشعر بمعاناة كبيرة عندما حصلوا عليها".

وأردف: "نحن نستمتع بمثل تلك اللقاءات فيوجد فيها الكثير من الحماس واللعب البدني والجميع يخاطر بالعديد من الأشياء خلالها، لكن لا يزال علينا التطور في عدة جوانب وأن نضع تركيزنا بشكل أكبر في المباريات التي نخوضها".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد حقق الفوز اليوم على نظيره إنتر بهدفين مقابل هدف وحيد ونجح في تصدر الدوري الإيطالي.