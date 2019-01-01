بونوتشي: دي ليخت هو الأفضل بالعالم وأفكار ساري صدمتني

ليوناردو بونونشي نجم فريق يوفنتوس سعيد بإنضمام ماتياس دي ليخت لصفوف الفريق قادمًا من أياكس ويدعوه باللاعب الشاب الأفضل بالعالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد ليوناردو بونوتشي بإنضمام اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس هذا الصيف، وأثنى كثيرًا على إمكانيات النجم الشاب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بونوتشي وأكد خلالها أن دي ليخت سيمنح الفريق الكثير هو ومجموعة الشباب في صفوف يوفنتوس.

كريستيانو رونالدو لا يمل من التسجيل والاحتفال بالأهداف😍😍 pic.twitter.com/I9n041WySr — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وقال بونوتشي: "ماتياس دي ليخت هو أفضل لاعب شاب في العالم بالوقت الجاري، وهذه الخطوة ستساعده على النضوج ومنحناه ترحيبًا كبيرًا".

وأضاف: "في وجوده ومع قدوم مرياح وروجاني هم لاعبين هامين للغاية بالنسبة لنا، الشباب سيساعدونا على الوصول لأهدافنا".

وعن عودته ليوفنتوس: "هنا منزلي، لقد عدت بعد عام واحد مع ميلان لأنني أعرف ما الذي أستطيع تقديمه للفريق، وأشعر أنني في المكان الصحيح".

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واختتم بالحديث عن ساري: "أفكاره كانت صدامة بالنسبة لي عندما رأيتها من الخارج، لكن عندما أصبحت جزءًا منها فهمت كم هو مدرب ذكي".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد خسر وديًا اليوم في بطولة كأس الأبطال أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدقيقة الأخيرة بأقدام هاري كين.