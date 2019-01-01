بونوتشي خارج مواجهة يوفنتوس وروما

ليوناردو بونوتشي يبتعد عن مواجهة يوفنتوس وروما للإصابة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انضم قلب الدفاع الإيطالي ليوناردو بونوتشي إلى قائمة الغيابات ليوفنتوس والخاصة بمباراة روما بسبب تعرضه للإصابة.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على روما مساء غدًا الأحد على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسيغيب عن هذه المواجهة عدد من لاعبي يوفنتوس المهمين مثل مويس كين ودوجلاس كوستا وسامي خضيرة ودانييلي روجاني وماتيا بيرين وماريو ماندزوكيتش.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وفيما يتعلق ببيرنارديسكي وباولو ديبالا وبينتانكور وأليكس ساندرو وإيمري كان قد تخلصوا من المشاكل البدنية وأصبحوا جاهزين للمباراة.

وكان بونوتشي قد انتقل من يوفنتوس إلى ميلان عقب نهاية موسم 2017 الذي خسر فيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

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وقضى بونوتشي موسمًا واحدًا مع الروسونيري، قبل أن يعود لصفوف السيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.