بونوتشي: أرقام إيطاليا لن تعني الكثير دون الألقاب

ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا يطالب زملائه بتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

طالب النجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس زملائه في المنتخب بتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام في الصيف القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مواجهة المنتخب الإيطالي أمام أرمينيا في الجولة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وقال بونوتشي: "الأرقام لا تعني أي شيء لو لم يتم التتويج بالألقاب، لو أردنا أن نجعل لتلك الأرقام أي معنى فعلينا تحقيق البطولة في الصيف المقبل".

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وأضاف: "لأكون صريحًا بشكل تام لم أستمتع من قبل باللعب مع منتخب إيطاليا بهذا القدر، نحن نلعب كرة قدم جميلة ونبقي على الاستحواذ، تلك فترة جديدة في تاريخ المنتخب".

وأكمل: "علينا أن ننتظر الآن لنرى ما الذي تحمله قرعة البطولة لنا، لكن أيًا كان من سنواجه في تلك البطولة سنكون في حاجة لأفضل حالاتنا الفنية والنفسية قبل مواجهته".

وأنهى تصريحاته: "الفريق ينمو بشكل واضح لكننا لا نزال في حاجة لخطوة إضافية من أجل أن نصل لمستوى الأربعة الكبار في القارة".

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد حقق الفوز مساء الأمس بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام أرمينيا في ختام تصفيات كأس أمم أوروبا لينهي المجموعة بعشرة انتصارات من أصل عشر مواجهات.