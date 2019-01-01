نجم ميلان يتمنى اللعب مع بايرن ميونخ

ميلان يعاني هذا الموسم

كشف هاكان تشالهانجلو، لاعب ميلان، عن تمنيه العودة مجدداً للبوندسليجا واللعب يوماً ما بقميص بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند.

واشتهر الدولي التركي بقميص باير ليفركوزن لعديد المواسم قبل الانتقال للروسونيري في صيف 2017 مقابل قرابة 15 مليون يورو.

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وقال صانع الألعاب مع "بيلد": "في ألمانيا تقدم مشواري وتطورت، لا أحب اللغة الألمانية كثيراً وأفضل الإيطالية، ولكن رياضياً، أتمنى العودة".

وأضاف: "من الواضح أن الهدف بالنسبة لي هو اللعب مع بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند، أو أي نادي كبير في البوندسليجا".

وواصل التركي: "في وقت من الأوقات أرادني بايرن، ولكنه كان يمتلك روبن وريبيري في الأطراف، وكان مستحيلاً أن أجد مكاناً".

وختم: "لا أقول إن كان مستحيلاً أن أشارك، ولكن الأمر كان ليكون صعباً، لو عاد بايرن لن أقول لا بالتأكيد، ولكن ليفركوزن يبقى بيتي وله مكانة خاصة بقلبي".

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وتنوعت أدوار تشالهانجلو مع ميلان ما بين صانع الألعاب، والجناح، ولاعب الارتكاز في ظل التغييرات المستمرة للأجهزة الفنية.