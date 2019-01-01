بونجاح ينضم لتدريبات السد استعدادًا للنصر

مواجهة قوية بين النصر والسد في أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انضم الثنائي بغداد بونجاح والكوري الجنوبي جونج، لتدريبات السد القطري، مساء أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة النصر الهامة في دوري أبطال آسيا.

ويستضيف السد القطري نظيره النصر، الإثنين المقبل، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وعاد الثنائي لتدريبات السد عقب نهاية فترة التوقف الدولية، وعودتهم من معسكرات منتخبات بلادهما للاستعداد لاستئناف المباريات.

وأصر تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال التدريبات من ناحية الهجوم والدفاع من أجل مواجهة النصر.

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ويسعى السد القطري للفوز بهدف نظيف حيث يكفيه بالصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أملًا في التتويج باللقب في الموسم الحالي.