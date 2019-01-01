بونجاح مهاجمًا - التشكيل المثالي للدوري القطري

بغداد بونجاح يقود هجوم التشكيل المثالي للدوري القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشفت رابطة الأندية المحترفة القطرية، عن التشكيل المثالي لموسم 2018/2019، بعد انتهاء مسابقة دوري نجوم قطر بتتويج نادي السد.

وأعلنت الرابطة خلال حفل توزيع الجوائز اليوم الأحد، عن التشكيل المثالي للموسم الذي انتهى، حيث جاء كالآتي:

تشكيل #قطر١١ لموسم ٢٠١٩/٢٠١٨ حسب @TheQPA

سعد الدوسري - حارس مرمى

حامد أسماعيل - ظهير أيمن

عبدالكريم حسن - ظهير أيسر

خوخي بوعلام و بسام الراوي - قلب دفاع

كريم بوضيف وعبدالعزيز حاتم - خط وسط

تاباتا - صانع ألعاب

حسن الهيدوس - جناح أيمن

اكرم عفيف - جناح أيسر

بغداد بونجاح - مهاجم pic.twitter.com/sQx2wgUxm5 — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) April 28, 2019

حراسة المرمى: سعد الدوسري.

الدفاع: عبد الكريم حسن، خوخي بوعلام، بسام الراوي، حامد إسماعيل.

خط الوسط: كريم بوضيف، عبد العزيز حاتم.

خط وسط هجومي: أكرم عفيف، تاباتا، حسن الهيدوس.

المهاجم: بغداد بونجاح.

جاء ذلك بعد تألق جميع اللاعبين بالتشكيل المثالي طوال الموسم الماضي في دوري نجوم قطر.