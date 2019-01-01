بونجاح: أعد جمهور السد بكسر رقمي القياسي بالموسم المقبل

الجزائري قدم موسمًا استثنائيًا في الدوري القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع الجزائري بغداد بونجاح؛ لاعب السد القطري، حصوله على لقب هدافي الدوري إلى مجهود الفريق ككل، واعدًا الجماهير بالحصول على الجائزة نفسها بالموسم المقبل.

الاتحاد القطري أقام اليوم الثلاثاء، احتفالية للإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم الكروي المنقضي 2018-2019. ( طالع الفائزين )

وقال بونجاح، خلال تصريحاته لقناة "الكأس": "هذا الجائزة حصلت عليها بفضل مجهود زملائي والجهاز الفني والطبي، وليس مجهودي وحدي، بجانب أنها تكليل للعمل طوال الموسم ومساندة جمهور السد لنا".

وأضاف: "لن أقف عند هذه الجائزة، سأواصل الموسم المقبل بقوة، وأعد الجماهير أن أكون هدافًا للموسم المقبل أيضًا، لكن الأهم في المقام الأول فوز الفريق ثم الألقاب الفردية".

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الهداف الجزائري اختتم: "هذه الجائزة تعني لي الكثير، أن أكون هداف تاريخي للدوري القطري، وسأحطم رقمي القياسي بالموسم المقبل".

يذكر أن بونجاح توج هدافًا للموسم بعدما نجح في تسجيل 39 هدفًا، قاد بهم الزعيم للحصول على لقب الدوري.