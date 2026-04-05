بول سيمونيس على وشك العودة كمدرب في الدوري الهولندي الممتاز

أفادت مجلة «فوتبال إنترناشونال» يوم الأحد أن نادي سبارتا روتردام «يضع بول سيمونيس في الاعتبار بجدية» لتولي منصب المدرب الرئيسي الجديد. ويقضي المدرب البالغ من العمر 41 عامًا فترة عاطل عن العمل بعد إقالته من نادي ففل فولفسبورغ.

يتمتع سيمونيس بسمعة طيبة للغاية في هولندا، بفضل عمله المتميز مع فريق Go Ahead Eagles. فقد قاد الفريق من ديفنت إلى الفوز بكأس KNVB الموسم الماضي. وبذلك، ضمن مشاركة الفريق في البطولات الأوروبية.

سيكون هناك منصب مدرب شاغر في سبارتا الصيف المقبل، حيث سيغادر موريس ستاين النادي الروتردامي. وكان المدرب من لاهاي قد أعلن قبل بضعة أسابيع أنه لن يجدد عقده المنتهي.

كان سيمونيس في الماضي مدربًا للشباب في نادي "دي كاستيلهيرين". تولى هناك مسؤولية فرق تحت 17 سنة وتحت 19 سنة، حتى رحل في عام 2020. بعد عامين، بدأ عمله كمساعد مدرب لكيس فان ووندرين في نادي "جو أهيد إيجلز".

وتبعه سيمونيس أيضًا عندما انتقل إلى نادي sc Heerenveen. وفي عام 2024، استقطبه نادي Go Ahead للعودة إلى أوفريسل لتولي منصب المدرب الرئيسي. وهناك، كتب المدرب تاريخًا جديدًا.

في النهاية، جلس سيمونيس 41 مرة على مقاعد البدلاء في ملعب دي أديلارسهورست. وسجل خلال تلك الفترة متوسط نقاط بلغ 1.63 نقطة في المباراة الواحدة، وبالتالي حقق فوزاً تاريخياً في الكأس.

بفضل أدائه في ديفينتر، استحق سيمونيس الانتقال إلى ففل فولفسبورغ، لكن ذلك لم يكن خياراً سعيداً. بعد 12 مباراة فقط، تم إقالة سيمونيس من النادي الذي لا يزال مع ذلك يتجه نحو الهبوط.