بوجبا: سولشار قريب من نجوم الفريق ويعيدنا لأيام فيرجسون﻿

بول بوجبا ينهال بالمدح على المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد بول بوجبا نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد بالمدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن سولشار يعيد الفريق لأيام المدرب الأسبق السير أليكس فيرجسون.

وأكد بوجبا في التصريحات نفسها والتي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على قدرة الفريق في إنهاء الموسم بالمراكز الأربعة الأولى.

وقال بوجبا: " لدينا العديد من الأهداف في مانشستر يونايتد لهذا الموسم، أهمها على الإطلاق بالنسبة لنا أن نعود للقمة من جديد بعد كل ذلك الغياب".

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وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على الوصول للأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ونعلم أننا نستطيع القيام بذلك".

وأكمل: "سولشار دومًا مبتسم وقريب من اللاعبين ومتفهم للغاية وتواجده في مانشستر يونايتد كأنه في منزله، ويعيدنا لوقت أليكس فيرجسون".

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جدير بالذكر أن النرويجي أولي جونر سولشار يتولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت لنهاية الموسم بعد إقالة جوزيه مورينيو الشهر الماضي.