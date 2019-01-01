بوليسيتش يوضح أسباب خروجه من حسابات لامبارد

اللاعب الأمريكي يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام

رفض اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش البكاء على اللبن المسكوب لكثرة جلوسه على مقاعد بدلاء تشيلسي، مُصرًا على أنه سيبذل كل ما في وسعه ليعود مرة أخرى لتشكيلة فرانك لامبارد الأساسية، كما كان وضعه في بدايته مع الفريق هذا الموسم.

وتنفس لاعب بوروسيا دورتموند السابق الصعداء بمشاركته كبديل في آخر 10 دقائق أمام ساوثامبتون في مباراة أمس الأحد، التي حسمها البلوز بنتيجة 4-1 في قلب "سانت ماري"، كأول ظهور لصاحب الـ21 عامًا بالقميص الأزرق منذ أواخر أغسطس.

وفي رده على سؤال عما إذا كان سعر انتقاله من دورتموند إلى تشيلسي -58 مليون جنيه إسترليني- هو سبب معاناته في الوقت الراهن، أجاب قائلاً "هذا الرقم لا يعني أي شيء بالنسبة لي، كل ما أفعله أنني أحاول أن أبذل كل ما في وسعي لأعود لأرض الملعب مرة أخرى".

وعن التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي لضعف مشاركته مع الفريق، عكس شباب تشيلسي كتامي آبراهام وماسون والبقية المتألقة، قال "لا يمكن تجاهل وسائل التواصل الاجتماعي، لأنني لا أعيش تحت صخرة، بالطبع أسمع وأرى كل ما يدور حولي، لكن كما قلت. أريد فقط أن أبذل قصارى جهدي لمنع ذلك".

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وتابع "لست قلقًا من وضعي في الوقت الراهن، أعرف جيدًا أن المنافسة ستجعلني أفضل، وأعتقد أن هذا سيصنع الفارق، نحن ندفع بعضنا البعض يوميًا، وبالنسبة للامبارد، فهو يحب اللاعبين الذين يعملون بجد ويظهرون كل شيء في التدريبات".

وأنهى حديثه "علي مواصلة العمل الشاق لأحاول استعادة مكاني في التشكيلة الأساسية، ويمكنك أن تقول إنني ما ما زلت في مرحلة التكيف (على أجواء الفريق والكرة الإنجليزي)".