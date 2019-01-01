بوليسيتش ينضم لمعسكر تشيلسي في اليابان
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بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
انضم الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لمعسكر نادي تشيلسي الإنجليزي في اليابان، استعداداً للموسم القادم.
تشيلسي تعاقد مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند الموسم الماضي، ونصت الصفقة على انضمامه للبلوز بداية من الصيف الحالي.
الدولي الأمريكي ظهر في تدريبات تشيلسي التحضيرية تحت قيادة المدرب الجديد فرانك لامبارد اليوم الثلاثاء.
ويلعب البلوز مباراتهم القادمة ضد فريق كاواساكي فورنتالي اليابان يوم 19 يوليو الجاري.
Oh hi, @cpulisic_10! 👋#CFCinJapan pic.twitter.com/2sjtdrtPQm— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2019
ويخرج بعدها لملاقاة برشلونة يوم 23 في مواجهة ودية أخرى، قبل اللعب أمام ريدينج في 28 من نفس الشهر.
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يذكر أن صفقة بوليسيتش قام بها تشيلسي لتعويض رحيل نجمه البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد.