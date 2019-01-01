بوليسيتش يرفض ارتداء عباءة إبراهيموفيتش في الحديث عن لوزانو

لاعب تشيلسي يتحدث عن مواجهة أمريكا والمكسيك

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رفض كريستيان بوليسيتش، لاعب تشيلسي، استخدام طريقة زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جلاكسي، في الحديث عن مهاجم المكسيك هيرفينج لوزانو.

إبراهيموفيتش سبق وسخر من لاعب لوس أنجلوس المكسيكي كارلوس فيلا ضمن سباق المنافسة على هداف الدوري الأمريكي.

وقال بوليسيتش في تصريحات صحفية: "لوزانو؟ لا، لن أقول رأيي فيه على طريقة إبراهيموفيتش".

وتابع: "إنّه لاعب جيد ولا أحب وضع نفسي في مقارنة معه فالأمر لا يسير على هذا النحو، ولكني واثق بصورة كبيرة في نفسي".

وأكد الموهبة الأمريكية أنّ مواجهة المكسيك مشيرًا إلى أنّها مباراة فيها كل شيء من سرعة ومهارة وحدة بين الفريقين.

وحول مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، علّق صاحب الـ 20 عامًا: "لقد تعلمت منه الكثير خلال هذه الفترة وبالأخص فيما يتعلق بالمساندة الدفاعية. إنّه تحدي خاص بالنسبة لي".

جدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تواجه المكسيك يوم السبت المقبل في مباراة ودية