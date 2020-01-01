بوليسيتش: فخور بما أحققه مع تشيلسي

الدولي الأمريكي يرى أنه يسير بخطى جيدة

قال كريستيان بوليسيتش جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، بإنه وجد صعوبة في الارتقاء إلى مستوى التوقعات خلال الأشهر الأولى من مسيرته مع تشيلسي، لكنه واثق من نجاحه في ستامفورد بريدج.

بوليسيتش كان قد انضم إلى تشيلسي في فصل الصيف، بعد التعاقد معه في يناير الماضي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 64 مليون يورو.

التوقعات كانت كثيرة للغاية بالنسبة للاعب في بداية قدومه إلى تشيلسي، لأن الناس رأوه خليفة للبلجيكي إيدين هازارد.

وأعلن عن وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية متتالية في المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي بنتيجة 4-2 ، ليسجل 6 أهداف في 7 مباريات في فترة الخريف.

الدولي الأمريكي اعترف في تصريحات لشبكة " ESPN"، أنه عانى بعض الشيء في بداية مشاركته رفقة تشيلسي، لكن الأمر كان رائعاً عندما نجح في تسجيل أول أهدافه في إنجلترا.

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وأضاف: "البريميرليج دوري صعب للغاية كان لدي تحدي كبير بأن اتأقلم باللعب في دوري مختلف عن باق المنافسات في العالم".

وتابع: " أعتقد أنني فخور حقاً بكيفية تحقيقي للأشياء هنا ومن ثم أتيحت لي الفرصة، وشعرت أنني ألعب جيدًا مؤخراً، وأنا فخور بما حققته".

بوليسيتش لم يكن يتوقع أن يندمج بتلك السرعة رفقة الفريق وأن يسجل 10 أهداف حتى الآن مع تشيلسي، اللاعب رأى أنه كان يدفع نفسه للأمام دائماً من أجل تحقيق أهدافه".

وأردف: "كنت أحب متابعة لامبارد كلاعب، وعندما وجدته مدرباً لي كان الأمر رائعاً يحمسني دائماً ويدفعني للأمام".

صاحب الـ21 عاماً اختتم حديثه قائلاً: "أنا مازلت اتعلم، إنه موسمي الأول الآن، نوعاً ما في منتصف الطريق، لذلك أنا فقط أتعلم، مباراة تلو الأخرى وأركز فقط على الخصم التالي وأستعد أن أحقق ما أريده".

يذكر أن بوليسيتش يغيب عن تشيلسي في الفترة الأخيرة بسبب إصابة لحقت به في الجزء الأخير من العام الماضي.