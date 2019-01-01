بوليسيتش: استشرت أوبامبيانج قبل الانضمام إلى تشيلسي

تعرف على دور أوباميانج في انضمام بوليسيتش لتشيلسي

كشف كريستيان بوليسيتش، لاعب تشيلسي، الدور الذي قام به مهاجم أرسنال، بيير إيميريك أوباميانج، في انضمامه إلى صفوف البلوز.

بوليسيتش وقّع على عقد مع تشيلسي في يناير الماضي إلا أنّه استمر في بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

وقال الأمريكي في تصريحات لصحيفة "إيفيننج ستاندرد" الإنجليزية: "حينما أًتيحت لي فرصة التعاقد مع تشيلسي تواصلت معه، ورغم أنّ أوباميانج يلعب في أرسنال لكنني أردت معرفة رأيه".

وتابع: "علاقتي به قوية للغاية منذ أن كان لاعبًا في دورتموند وكان موجودًا لدعمي حينما شاركت للمرة الأولى مع الفريق الأول".

صاحب الـ 20 عامًا أشار إلى أنّه لم يتلقى معاملة أفضل مما قام به أوباميانج الذي ساعده طوال رحلته في ألمانيا وقدّم له النصائح.

وحول المركز الذي يفضل اللعب فيه، صرّح اللاعب للموقع الرسمي للبلوز: "أفضل القيام بدور صانع الألعاب أو ربما على الأطراف، لقد لعبت في المركزين مع دورتموند وكذلك منتخب أمريكا".

الكوّيرة فقط هم من سيعرفونه! 👀 pic.twitter.com/hk4BGirBBG — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

واختتم: "تعودت مع دورتموند على منافسة بايرن ميونخ وكنا الأقرب للفوز بالدوري الموسم الحالي. هدفي الموسم المقبل مع تشيلسي القتال لأجل حصد الألقاب".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي قد يخسر إيدين هازارد القريب من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.