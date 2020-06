بولونيا ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بولونيا ضد يوفنتوس في الجولة 27 من الدوري الإيطالي 2020، والتي يستضيفها ملعب ريناتو دالارا

بولونيا 0 × 2 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

48' الحكم يطبق صافرة نهاية الشوط الأول.

46' ميديل يمرر كرة لسفانبيرج الذي يدور ويرسل تسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

46' سانسوني ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء يطير لها تشيزني ويبعدها.

46' خطأ لبولونيا من على يسار منطقة الجزاء بعد تدخل من بيانيتش على سانسوني.

45' أورسوليني ينطلق بالكرة في اليمين ثم يضم ويرسل تسديدة يعترضها بونوتشي.

44' سفانبيرج ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لسانسوني الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

43' تمريرة من تشيزني إلى كوادرادو الذي يخطئ في استلام الكرة فيفتكها منه بارو، لكن الكولومبي يدور ويبعد الكرة من أمامه.

41' بارو يستلم كرة في يسار منطقة الجزاء فيفتكها منه كوادرادو، فيتدخل عليه بارو بقوة لاستعادة الكرة، وخطأ ليوفنتوس.

40' خطييييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من اليسار عن طريق رونالدو تصل لديبالا الوحيد تمامًا على القائم الثاني، فيرسل تسديدة بيمناه تعبر إلى ضربة مرمى.

39' تدوير للكرة بين عناصر يوفنتوس حتى تصل لكوادرادو الذي يرسل عرضية تعبر من الجميع وتصل لرونالدو.

38' سانسوني ينطلق بالكرة في اليسار ثم يضم ويرسل تسديدة قوية لكن بعيدة إلى ضربة مرمى من على يسار تشيزني.

36' دي ليخت تقدم بالكرة حتى عبر وسط الميدان ثم مررها لبيرنارديسكي الذي حولها بكعبه لديبالا فأرسل تسديدة يسارية من على قوس المنطقة سكنت شباك سكوروبسكي.

36' جووووووووووووووووول ليوفنتوس عن طريق ديبالا.

33' ركنية لبولونيا من على اليسار ينفذها بارو بعرضية يحولها دينسفيل إلى المرمى، لكن الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى.

30' الحكم يوقف اللعب ويتجه لدكة بدلاء يوفنتسو ويرفع البطاقة الحمراء في أحد أعضاء الجهاز الفني.

29' تومياسو يعرقل رونالدو قبيل منطقة الجزاء في محاولة للتوغل من رونالدو.

27' استحواذ ليوفنتوس في هذه الأثناء، وبولونيا متراجع.

25' رونالدو ينطلق بالكرة في اليسار في كرة خطيرة ينهيها أورسوليني الذي يعود معه ويفتكها.

23' رونالدو نفذ ركلة الجزاء في منتصف مرمى سكوروبسكي الذي طار لليمين فعبرت الكرة للشباك.

23' جوووووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق رونالدو.

22' ركنية ليوفنتوس من اليسار نفذها بيانيتش بعرضية أبعدها الدفاع، لكن الحكم عاد للفيديو ووجد تعرض دي ليخت للدفع فاحتسب ركلة الجزاء.

22' ضربة جزاااااااااااااااااء ليوفنتوس.

20' دي شيليو يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

19' بارو يحاول التقدم بالكرة من أمام دي ليخت اذلي يمسك به، فيضطر المهاجم لضربه في وجهه للتخلص منه، فيحتسب الحكم خطأ عليه

18' أورسوليني يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية لكن الكرة تصطدم بالشباك من الخارج.

17' رونالدو ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تخرج عالية جدًا إلى ضربة مرمى.

16' خطأ ليوفنتوس من أمام منطقة جزاء بولونيا بعد تدخل على رونالدو في اليسار قبيل المنطقة.

14' تراجع ليوفنتوس وبولونيا يتقدم الآن.

12' سانسوني ينطلق بالكرة في اليسار فينطلق خلفه كوادرادو ويبعد الكرة.

11' رونالدو ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لرابيو الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

10' تمريرات بين عناصر يوفنتوس في الخلف في بداية للهجوم.

5' بداية قوية من يوفنتوس في محاولة لإنهاء اللقاء سريعًا.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود المعتاد، وبولونيا على اليمين بالأزرق والأحمر.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4-3-3) وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

ماتيا دي شيليو - ماتييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: جيانلويجي بوفون - آرون رامسي - دوجلاس كوستا - دانيلو - بليز ماتويدي - دانييلي روجاني - كارلو بينسوليو - ماركو أوليفيري - سيموني موراتوري - جياكومو فريوني - لوكا زانيماكيا.

تشكيل بولونيا:

يبدأ المدرب سينيسا ميهايلوفيتش بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعببين تضم:

التشكيل | 4-2-3-1

لوكاس سكوربسكي

ميتشيل دايكس - سيتيفانو دينسفيل - دانيلو - تاكيهيرو تومياسو

ماتياس سفانبيرج - جاري ميديل

نيكولا سانسوني - روبيرتو سوريانو - ريكاردو أورسوليني

موسى بارو

البدلاء: موسى جوارا - إبراهيما مباي - نيكولاس دومينجيز - جياكومو كانجيانو - أندريا بولي - أندري بالدورسون - جابرييلي كوربو - محمدو سار - أنجيلو دا كوستا - رودريجو بالاسيو - لاديسلاف كريتشي - فيديريكو بونيني.

جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

وسيحل اليوفي ضيفاً على نظيره بولونيا ، ضمن منافسات الجولة 27 من الكالتشيو، في المباراة التي سيستضيفها ملعب ريناتو دالارا.

وسيسعى البيانكونيري بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز غداً من أجل تجاوز أحزانه، بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي قبل أيام بركلات الترجيح 2-4 في مباراة كانت ماراثونية.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي..

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف لاتسيو، وبفارق 6 نقاط عن الإنتر، فيما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول لمباراة بولونيا ضد يوفنتوس في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.