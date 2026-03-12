بولونيا-روما، انتبهوا للبطاقات: من هو في حالة إنذار ويخاطر بالتغيب عن مباراة الإياب

بقيت دقائق قليلة على انطلاق مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وهي مباراة ديربي إيطالية بين بولونيا بقيادة فينتشنزو إيطاليانو وروما بقيادة جيان بييرو غاسبيريني. مباراة إيطالية بحتة للتنافس على فرصة مواصلة المسيرة في ثاني أكبر مسابقة أوروبية والوصول إلى الدور التالي، ربع نهائي البطولة القارية.

أعلن المدربان الإيطاليان التشكيلتين الرسميتين، ولم تكن هناك مفاجآت كبيرة بين الغائبين بسبب الإصابة أو الإيقاف. فيما يلي اختيارات المدربين.

بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، كاسال، لوكومي، ميراندا؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو؛ كاسترو. المدرب: إيطاليانو

روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك؛ رينش، إل أييناوي، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة؛ مالين. المدرب: جاسبريني





بالنسبة لبعض اللاعبين الموجودين منذ الدقيقة الأولى - وليس فقط هم - سيكون من الضروري الانتباه إلى مسألة البطاقات الصفراء: في الواقع، يتعرض فيتيك وميراندا وبرنارديسكي من بولونياوسيليك وهيرموسو ونديكا من روما لخطر الحصول على بطاقة صفراء.