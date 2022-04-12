"بولندا أكلت طُعم السعودية وواجهت فرنسا ومبابي"

السعودية خسرت أمام بولندا لتورطها أمام فرنسا

يرى الإعلامي دباس الدوسري، أن المنتخب البولندي أكل الطُعم الذي منحه له السعودية، خلال منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، ليواجه فرنسا في دور الـ16.

وودع المنتخب البولندي دور الـ16 ببطولة كأس العالم، بعد الخسارة على يد فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد.

ونشر دباس الدوسري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يتحدث فيها عن توديع منتخب بولندا لكأس العالم.

الخروج من المجموعات أفضل من مواجهة فرنسا ومبابي



أكّلنا #بولندا الطعم 😊#فرنسا_بولندا — دباس الدوسري (@dbasdosari1) December 4, 2022

وجاء نص تغريدة الدوسري كالآتي: "الخروج من المجموعات أفضل من مواجهة فرنسا ومبابي، أكّلنا بولندا الطعم".

وكان المنتخب السعودي قد خسر أمام بولندا في كأس العالم بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل بولندا إلى دور الـ16 بدلًا من الأخضر السعودي ويواجه فرنسا.