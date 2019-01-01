بولنت أويجون: الريان تأثر بالغيابات

مدرب الريان بولنت أويجون يعترف بتأثر الفريق بالإصابات والغيابات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال بولنت أويجون مدرب نادي الريان القطري إن فريقه تأثر بالغيابات، تلك التي أدت إلى خسارته القاسية أمام السد.

وكان الريان قد خسر على أرضه أمام ضيفه السد بنتيجة ساحقة وقفت عند أربعة أهداف نظيفة في الأسبوع السابع عشر من دوري نجوم قطر.

وعقب المباراة، دافع بولنت أويجون عن نفسه وعن للاعبيه أمام الاتهامات التي تعرضوا لها عقب النتيجة العريضة غير المتوقعة.

بولنت: الريان تأثر بالغايات

قال بولنت مدرب فريقنا : ابارك لنادي السد على هذا الانتصار، وبالنسبة للمباراة الفريق تأثر بالغيابات والاصابات التي تعرض لها الفريق، بجانب الارهاق، والفريق لم يقدم خلال هذه المباراة ما كنا نتمناه.

وشكك بولنت في ركلة الجزاء التي حصل عليها السد ⬇️. pic.twitter.com/GE7nK2gzFd

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وقال أويجون: "لقد تأثرنا بالغيابات والإصابات التي كانت موجودة بين صفوف لاعبينا، هذا بالطبع إلى جانب الإرهاق أيضًا"

وأَضاف: "لقد كانت هناك ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح السد، أعتقد أنها كانت سببًا رئيسيًا في تغيير نسق المباراة"

وتابع: "بعيدًا عن كل هذه الأعذار يجب أن نعترف أننا لم نقدم المستوى المطلوب والمنتظر منا من قبل الجماهير"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن نادي الريان يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر نادي السد الفائز عليه برباعية.