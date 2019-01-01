بوكي سعيد بالانتصار على مانشستر سيتي وكانتويل يشيد بالثنائية الذهبية

برز تصريحات بوكي وكانتويل بعد انتصار نورويتش سيتي على مانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال تيمو بوكي نجم نادي نورويتش سيتي إنه سعيد بانتصار الفريق الصعب على مانشستر سيتي مؤكدًا أن ذلك تحقق بفضل تظافر جهود الجميع وإيمانهم بأنفسهم.

وواصل المهاجم الإنجليزي ولاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز في أولى مبارياته خلال الشهر الجديد حين سجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي.

وفي بداية الشوط الثاني استغل بوكي خطأ الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي وسجل هدفه الأول في المباراة وهدف فريقه الثالث ليواصل كتابة الأرقام بعد مرور 5 جولات فقط من عمر البريميرليج.

وبعد المباراة، قال بوكي إنه سعيد لمواصلة الانتصارات ولمواصلة الأداء المميز وتحقيق الأرقام، مؤكدًا أن كل ذلك يصب في مصلحة الفريق والذي يحتاج لجهود كل اللاعبين.

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة ولكن قدرتنا على استغلال الفرص سمحت لنا بالتقدم وتسجيل أكثر من هدف لكي نؤمن الانتصار رغم تلقي أهداف أخرى"

بينما قال زميله كانتويل إن التواصل الجيد بينه وبين بوكي يعد سببًا مباشرًا لما يقدمه الفريق ولما يقدمه الثنائي معًا من أرقام إيجابية خلال المباريات الخمسة الأولى من الموسم.

وتابع: "قدرتنا على تسجيل العديد من الأهداف تعطينا القدرة على الانتصار حتى مع تلقي الأهداف، نتمنى أن نستمر على هذا النسق وأن نحقق العديد من النقاط والانتصارات في المباريات القادمة"

— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019

ويأتي بوكي خلف أجويرو الذي سجل 8 أهداف في المباريات الخمسة الأولى له في أول مشاركاته في البريميرليج، وميك كين الذي حقق الرقم ذاته، ودييجو كوستا الذي سجل 7 أهداف، ويورجن كلينسمان ورافانيللي اللذان سجلا 6 أهداف تمامًا كما فعل هو.

يذكر أن نورويتش سيتي قد واجه ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي في أول 5 مباريات في عمر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.