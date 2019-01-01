بوفون يشيد بتأهل أتالانتا العاطفي في دوري الأبطال

أتالانتا عاد من بعيد وحقق المستحيل

أشاد حارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون بالإنجاز الذي حققه مواطنيه في أتالانتا بالعبور لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بالمشاركة الأولى بتاريخه.

أتالانتا خسر اللقاءات الثلاثة الأولى في مجموعته، ولكن انتصاره على شاختار دونتسك الأربعاء في أوكرانيا بثلاثية نظيفة منحه بطاقة العبور رفقة مانشستر سيتي.

وقال جيجي مع "سكاي": "أريد تهنئة نابولي وأتالانتا، وخصوصاً الأخير، لأن ما قام به أمر عاطفي ويؤثر في بشكل كبير".

وأضاف: "تحدثت مع جاسبيريني بعد أول مباراتين بالمجموعة وطالبته بالإيمان لأن فريقه في يومه قادر على الفوز على أي فريق، ربما أيضاً يمكنه الخسارة من أي فريق، ولكن في يومه لا".

وأردف الحارس المخضرم: "سعيد للغاية بعبورهم، إنها قصة رائعة".

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وعن أداء فريقه المنتصر على ليفركوزن: "إذا لعبنا المباريات بتلك الطريقة سنفعل أشياء عظيمة، لا يمكن أن نتخاذل، ستكون مشكلة، خصوصاً في سن الأربعين".

وختم: "سعيد بوجود أمثلة مثل هيجواين ورونالدو يقودان الفريق بما يقدمان من عمل مثالي وتضحيات".

يوفي انتصر على باير ليفركوزن الأربعاء بثنائية نظيفة من توقيع كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين، مستمراً في صدارة المجموعة على حساب أتلتيكو مدريد.