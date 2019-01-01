بوفون ينتظر رد باريس سان جيرمان بعد تلقيه عروضاً عدة

جيجي تخطى الأربعين ولا يزال حاضراً بقوة في الملاعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن جيانلويجي بوفون، حارس بي إس جي، ينتظر رد النادي الفرنسي على مسألة تجديد عقده بعد تلقيه عدداً من العروض.

وكانت الصحف قد أشارت أن باريس سان جيرمان عرض على بوفون تمديد عقده لعام إضافي براتب يصل إلى ثمانية مليون يورو سنوياً.

وذكرت "لاجازيتا" أن بوفون ينتظر موقف باريس بعدما تجمدت مفاوضات التجديد بين الطرفين في الأسابيع الماضية وتراجع دوره لحارس احتياط.

توخيل: نيمار لن يحمل شارة القيادة لباريس سان جيرمان

محمد صلاح سجل 22 هدفًا هذا الموسم، بفارق هدفين عن أقرب منافسيه! 🔥



هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي؟ 🤔pic.twitter.com/uXH2CdvdH9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

توماس توخيل، مدرب الفريق، كان أعلن توقف سياسة المداورة بين بوفون وألفونس أريولا في حراسة مرمى بي إس جي، وإن كان الإيطالي حرس مرمى الفريق مساء السبت أمام أنجير.

وقالت الصحيفة إن بوفون تلقى عدداً من العروض في الأيام الماضية من فرقاً ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، دون الكشف عن هويتها.

وأشارت تقارير أخرى أن بوفون يضع في حسبانه أيضاً فكرة اعتزال اللعب والتحول للعمل الإداري مع فريقه السابق يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد انتصر على أنجير بهدفين مقابل واحد، وشهد اللقاء تصدي بوفون لركلة جزاء.