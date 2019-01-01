بوفون يعادل رقم مالديني التاريخي الليلة

بوفون رفقة مالديني الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي

يعادل جيانلويجي بوفون حارس المرمى الأسطوري ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا الرقم القياسي المسجل باسم باولو مالديني كأكثر اللاعبين مشاركة في السيري آ الليلة.

ويحل بطل السيري آ وصاحب المركز الثاني حاليًا يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على سامبدوريا مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وسيشارك بوفون أساسيًا في المباراة كحارس مرمى ليوفنتوس بدلًا من تشيزني، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في البطولة التي ظل يشارك فيها لأكثر من 20 عامًا.

وبمشاركة اليوم، سيصل بوفون إلى المباراة رقم 647 في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس وبارما، ليعادل الرقم التاريخي لأسطورة ميلان باولو مالديني.

ويعد مالديني في الوقت الحالي هو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي بـ 647 مباراة، ينقص عنه بوفون بمبارة واحدة فقط تلك التي سيلعبها اليوم.

ويأتي في المركز الثالث فرانشيسكو توتي أسطورة روما بـ 619 مباراة، بينما يأتي أسطورة إنتر خافيير زانيتي في المركز الرابع بـ 615 مباراة.

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يذكر أن بوفون كان قد رحل عن يوفنتوس الصيف قبل الماضي متجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يعود إلى السيدة العجوز الميركاتو الصيفي الماضي.