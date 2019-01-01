بوفون يعادل رقم ديلبييرو التاريخي

بوفون يصبح الأكثر مشاركة مع يوفنتوس في الدوري رفقة ديل بييرو

عادل أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون الرقم القياسي المسجل باسم أليساندرو ديل بييرو كأكثر اللاعبين مشاركة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وشارك بوفون أساسيًا مع يوفنتوس في مباراته ضد ضيفه جنوى على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

وبمشاركته في هذه المباراة يصبح بوفون أكثر من شارك مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي معادلًا رقم أسطورة السيدة العجوز أليساندرو ديل بييرو.

وبات بوفون يمتلك 513 مباراة بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي فقط، وهو رقم سيتم تحطيمه بمجرد مشاركته في مباراة قادمة مع اليوفي في السيري آ.

وحطم بوفون من قبل الرقم القياسي المسجل باسم رقم أسطورة نادي ميلان باولو مالديني في المباريات التي خاضها بقميص الأندية التي لعب لها في الدوري الإيطالي.

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يذكر أن بوفون قد عاد إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعدما رحل عن النادي في الصيف قبل الماضي إلى باريس سان جيرمان.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 30, 2019