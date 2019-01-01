بوفون يضيف المزيد من الأرقام القياسية لمشواره الأوروبي!

حارس مرمى باريس سان جيرمان جوانليجي بوفون يحقق أرقامًا قياسية جديدة في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

رغم سوء الحظ الذي لاحقه وحرمه من التتويج بدوري أبطال أوروبا رغم خوضه لثلاث مباريات نهائية، يواصل الحارس الإيطالي المخضرم كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا.

حيث أن مشاركة بوفون في حراسة عرين نادي باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 أمام فريق مانشستر يونايتد، ستجعل بوفون رابع لاعب يخوض مباريات هذه البطولة وهو في سن الحادية والأربعين أو أكبر بعد ماركو بالوتا ومارك شوارزر وأوليكساندر شوفكوفسكي.

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تشكيلة باريس سان جيرمان الأساسية تحتوي على لاعبين شاركوا في 589 مباراة في دوري الأبطال، مقابل 255 مباراة فقط في دوري الأبطال للاعبي مانشستر يونايتد.

كما أصبح بوفون عاشر أكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد 121 مباراة.

يذكر أن بوفون المتوج بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا يخوض موسمه الأول مع الفريق الباريسي بعد أن لعب لصالح فريق السيدة العجوز لمدة 17 عامًا.