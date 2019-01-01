بوفون يتحدث عن تجربته في سان جيرمان ورأيه في استضافة قطر لمونديال 2022

رأي الأسطورة الإيطالية في البي آس جي يكشف موقفه من تجديد عقده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الإيطالي جيانلويجي بوفون؛ حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه سعيد بتجربته في بي آس جي، مشيرًا إلى أنه قبل اتخاذ هذه الخطوة حبًا في خوض التحديات.

الحارس المخضرم صاحب الـ41 عامًا خرج لأول مرة في مسيرته الطويلة بالملاعب من الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي، لينضم إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري.

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وقال بوفون، في تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية، بسؤاله عن موقفه من تجديد عقده مع البي آس جي: "عليّ أن أقول أنه بعد سنوات عديدة أتيحت لي هذه الفرصة، وكان لدي الحماس للتغيير وبامتحان قدراتي لأنني أحب التحديات الجديدة، وربما أحب كذلك مواجهة الصعاب".

وأضاف: "عليّ أن أعترف أنني هنا في باريس سان جيرمان وجدت مؤسسة محترمة حقًا ومجموعة من الأصدقاء في غرفة تغيير الملابس، وأنا متحمس لهذه التجربة".

الأسطورة الإيطالية خاض خلال يناير الماضي معسكرًا شتويًا مع باريس سان جيرمان بملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022، كأول بلد عربي يستضيف هذا الحدث العالمي.

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بوفون أوضح رأيه في تجهيزات قطر للمونديال، مضيفًا: "عليّ أن أقر أنني أرى بلدًا وشعبًا بصدد التغير نحو الأفضل، كنت هنا منذ سنتين مع يوفنتوس، وكان هناك العديد من الأشغال، كما كانت هناك فكرة ومشروع لتشييد المدينة، والآن رأيت أن كل شيء قد تغير حقًا".

وتابع: "رأيت مباني فائقة الجمال ومراكز رياضية استثنائية، ملاعب كرة قدم مستحدثة، وهو ما يجعلني أدرك أنه بقدوم 2022، ستكون قطر جاهزة بالتأكيد للظهور بصورة مبهرة أمام العالم".