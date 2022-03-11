بوفون: هدف بنزيما مخالفة ودوناروما لو بقى أرضًا لحصل عليها

دافع جيانلويجي بوفون حارس مرمى بارما ومنتخب إيطاليا السابق عن مواطنه جيانلويجي دوناروما الذي أخطأ أمام ريال مدريد في لقاء خسره فريقه باريس سان جيرمان ليودع دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن تمكن "الملكي" من الفوز بنتيجة 3-1 في "سانتياجو برنابيو" إيابًا مساء الأربعاء.

الهدف الأول للملكي جاء بعد خطأ من جيانلويجي دوناروما حارس مرمى العملاق الفرنسي الذي فشل في ابعاد الكرة من أمام بنزيما ليمررها إلى زميله فينيسيوس، الذي وضعها أمام كريم مسجلًا الهدف الأول.

ماذا قال بوفون؟

وصرح بوفون لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "مثل هذه الأخطاء مفيدة للتطور وأنا متأكد أنها لن تؤثر على دوناروما أنه يمتلك القوة للتغلب على اللحظات الصعبة".

وأضاف: "هو من أفضل 3 حراس في العالم مع تيبو كورتوا ومانويل نوير".

وواصل: "ربما اقتراب بنزيما جعله يضطرب، لو كان الحكم احتسب خطأ كان سيغضب جمهور ريال مدريد. لو بقي دوناروما على الأرض لربما حصل على شيء، رأينا أفعالًا ماكرة مثل هذه من قبل، لكنه كان صريحًا، نهض سريُا، وأشار إلى الحكم أن هناك مخالفة".

ماذا قال بوفون عن التقارير التي تتحدث عن غضب ناصر الخليفي؟

وقالت تقارير أن ناصر الخليفي رئيس باريس وليوناردو المدير الرياضي للفريق حاولا الوصول إلى الحكم بعد المباراة بسبب غضبهما من قراره في هدف ريال مدريد الأول.

وقالت نفس التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيحقق مع الخليفي بسبب ما فعله.

وعلق بوفون على ذلك وقال: "أريد أن أكون صادقًا للغاية، إذا حدث ذلك في إيطاليا كان ذلك سيكون خطأ، ربما بعد فحص تقنية الفيديو".

واختتم: "بصفتي حارس مرمى، سأكون غاضبًا ومن ناحية أخرى كان لاعبو ريال مدريد سيصابون بالجنون لو أطلق الحكم الصافرة".

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