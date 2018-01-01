بوفون: نيمار ومبابي يستحقان الفوز بالكرة الذهبية

حارس مرمى باريس سان جيرمان جوانليدجي بوفون ينهال بالمديح على زميليه نيمار ومبابي

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال جوانليدجي بوفون حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان بالمديح على زملائه في الفريق نيمار ومبابي، حيث يرى أن كلا اللاعبين بإمكانهما الفوز بالكرة الذهبية.

وقال بوفون في حديثه لإذاعة مونت كارلو الفرنسية: "لو كنت أمتلك موهبة نيمار ومبابي ولم أفز بالكرة الذهبية كنت سأشعر بغضب شديد، لا أصدق أن نيمار لم يفز بها حتى الآن، لقد قلت له إنه بإمكانه أن يفوز بها ثلاث مرات في السنوات الست المقبلة".

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كما أضاف الحارس الإيطالي: "مبابي لاعب مدهش، إذا فكر في أن يتوج بالكرة الذهبية خمس مرات في العشر سنوات المقبلة سيفعلها، الأمر يتعلق بعقليته، عليه أن يضع هذا الهدف نصب عينيه".

وتابع حارس يوفنتوس السابق حديثه وقال: "على باريس سان جيرمان أن يوفر كل الظروف لنجاح نيمار ومبابي على المستوى البدني والفني والنفسي".

يذكر أن بوفون البالغ من العُمر 40 عامًا يخوض موسمه الأول في قلعة حديقة الأمراء بعد قدومه من يوفنتوس في ميركاتو الصيف.