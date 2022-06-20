بوفون عن دي ماريا: مارادونا جديد في الدوري الإيطالي

دي ماريا يشبه مارادونا في إيطاليا!

يرى جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق، والحارس الحالي لنادي بارما أن أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان وريال مدريد، سيكون مثل أسطورة الكرة الأرجنتينة دييجو ماردوانا بالنسبة للدوري الإيطالي.

دي ماريا ضمن مفكرة تعاقدات يوفنتوس هذا الصيف، حيث يسعى البيانكونيري، لتدعيم صفوفه من أجل العودة للمنافسة على بطولة الدوري الإيطالي، بعد موسميين مخيبين للآمال.

اللاعب الأرجنتيني الدولي أصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضى ويحق له الانتقال لأي نادي مجانًا.

بوفون يحث يوفنتوس على ضم دي ماريا

حث بوفون ناديه السابق على التعاقد مع دي ماريا هذا الصيف من أجل تقوية الجانب الهجومي في الفريق.

وقال بوفون في تصريحات صحفية لجريدة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "دي ماريا في الوقت الحالي في الدوري الإيطالي مثل مارادونا".

وأوضح: "يجب تقييم اللاعبين بالتفكير في السياق الذي يتعين عليهم التصرف فيه، اليوم الدوري الإيطالي فقير على المستوى الفني، ودي ماريا من الناحية الفنية لديه الكثير ليقدمه".

وواصل: "دي ماريا يتسطيع العبور من اللاعبين بسهولة، كذلك هو حاسم أمام المرمى وجيد في التمريرات الحاسمة، ويركض في جميع أنحاء الملعب ويمكنه القيام بأدوار متعددة، باختصار إنه لاعب كرة قدم".

دي ماريا يبلغ من العمر 34 عامًا لكن بوفون يرى أن السن مجرد رقم وهو خير دليل على ذلك.

وعلق الحارس الإيطالي على عمر دي ماريا: "أنا في الرابعة والأربعين من عمري وما زلت ألعب العمر لا يهم، الدوافع والعاطفة والتصميم أكثر أهمية إذا قرر دي ماريا أن يختار الانتقال إلى إيطاليا واللعب في يوفنتوس سيعني أنه مستعد للقيام بذلك".

وأضاف بوفون: "خلال مباراة الأرجنتين وإيطاليا، لم يتمكن المدافعين من إيقافه لديه القدرة على التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، يملك مهارة عالية في الاحتفاظ بالكرة والعبور من أفدام اللاعبين لقد أصابني بالذهول".

طغى وجود لاعبين كبار في ريال مدريد وباريس سان جيرمان على أحقية دي ماريا في كونه لاعب يتمتع بجودة عالية.

وقال بوفون: "عندما كنت في باريس سان جيرمان كان هناك نيمار وكيليان مبابي بالإضافة إلى فيراتي، لكن دي ماريا لم يكن أقل من أي منهم، في ريال مدريد، لعب مع كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وتوني كروس".

وأتم بوفون قائلًا: "أنخيل دائمًا متخلفًا بخطوة واحدة، ومع ذلك كان يعرف كيف يلعب كجناح، ولاعب الوسط مهاجم، وحتى كلاعب محور يتمتع بديناميكية عالية، وآمل حقًا أن يضمه يوفنتوس ستكون صفقة بطل".

يذكر أن يوفنتوس قدم عرضًا للاعب خلال الفترة الماضية، لكن لم يتم إكمال الصفقة حتى الآن.

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