بوفون: عانيت من الاكتئاب في يوفنتوس

معاناة بوفون في يوفنتوس كانت كبيرة. تعرف على تصريحات الحارس

أكد جيانلوجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي، أنّه عانى من الاكتئاب مع البيانكونيري حتى أنه غاب يومًا عن مباراة بسبب نوبات هلع.

بوفون رحل عن يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي بعد 17 عامًا.

وقال حارس إيطاليا التاريخي في تصريحات لـ Vanity Fair: "لعدة أشهر أصبح كل شيء بلا معنى، وكأن الجميع لم يعد يبالي بوجودي، إنّهم فقط يهتمون باللاعب".

وأوضح: "الكل أصبح يسأل عن بوفون ولم يهتم أحد بجيجي ولا مشاكله وأزماته الشخصية. لقد كانت فترة عصيبة للغاية".

صاحب الـ 40 عامًا أكد أنّه حينما كان بعمر 25 وأصبح أحد أشهر حراس المرمى في إيطاليا وقبل أحد مباريات الدوري ذهب إلى مدرب حراس المرمى وطلب منه ألا يشارك في اللقاء بسبب شعوره بنوبة هلع.

وواصل: "لو أنني كنت أعرف أن هذا ما كنت أعيشه في مجال كرة القدم لربما لما حاولت اللعب مطلقًا. وقتها كان عليّ إما أن استسلم واعتزل أو أقاتل لأجل تصحيح الأمور".

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عيد ميلاد سعيد 💫 🎈 pic.twitter.com/cFZtvlzCqM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وأردف: "لم أكن أبالي لو أنني بكيت أمام أحد أو أظهرت قلقي، لقد كانت مشاعر حقيقية ولم أشعر بالحرج في إظهارها".

واختتم: "أود أن ألعب عامًا إضافيًا في باريس سان جيرمان لو وافقوا على ذلك. أعلم أنني بعمر 40 عامًا ولكني امتلك طموح شاب بعمر 20 سنة. أتمنى الاستمرار في الملاعب 10 سنوات أخرى".

بوفون لعب 13 مباراة مع باريس سان جيرمان كما شارك ألفونسو أريولا في باقي اللقاءات.